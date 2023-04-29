Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16 от союзников, - Зеленский

"Нам будет гораздо сложнее (если партнеры не передадут самолеты - ред.), мы будем терять больше людей. Это может тормозить соответствующие процессы деоккупации нашего государства", - сказал Зеленский.

По его словам, есть страны, которые хотят передать Украине F-16 или другие виды авиации, но для этого нужна политическая воля.

На уточняющий вопрос, могли ли боевые самолеты играть решающее значение в контрнаступлении ВСУ, он сказал: "Если честно, это очень сильно помогло бы".

"Мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и будем начинать (контрнаступление - ред.) еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще. Успокаивать Россию тем, что нам нужно несколько месяцев, чтобы учиться на самолетах, и только потом мы начнем - нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед, но параллельно, я считаю, что это (получение самолетов - ред.) очень нужно", - заявил президент.

Отметим, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Соединенных Штатов, ведь эти самолеты - американская технология.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что дискуссия о передаче Украине истребителей F-16 продолжается.

Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, наша страна хочет получить F-16 из-за их многофункциональности. Так как пилоты смогли бы выполнять как боевые задания, так и усилить защиту неба.

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