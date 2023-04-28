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Перше рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16 за США, - Кулеба

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П'ятниця 28 квітня 2023 17:10
Перше рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16 за США, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Процес передачі Україні винищувачів F-16 має початися зі згоди з боку Сполучених Штатів, адже ці літаки - американська технологія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час пресконференції в Одесі.

"Ми всі розуміємо, що F-16 - це американська технологія. Тому процес має початися зі згоди з боку США. Я не маю сумнівів, що від них буде це рішення, бо логіка цієї війни цього вимагає", - сказав Кулеба.

За його словами, "навіть в цьому колі є країни, які підтримують нашу ідею про F-16 і висловлюють свою готовність розглянути це питання".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав прискорити початок тренувань на винищувачах F-16. За його словами, навчання прискорять передачу винищувачів Україні. Для того, щоб скинути Росію з неба, нашій країні потрібні не лише ППО, але й бойова авіація.

Також Кулеба заявляв, що надання Україні сучасної бойової авіації, зокрема F-16, стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту. Тож це рішення має бути ухвалене партнерами якнайшвидше.

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