Україна почне ховати пальне під землю: що саме й коли зміниться

В Україні запускають експериментальний проєкт зі зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) під землею.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів №1037 від 13 серпня 2026 року.
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У постанові КМУ №1037 (від 13 серпня 2026 року) йдеться про "реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів із складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану".
Такий експеримент, згідно з документом, триватиме впродовж дії воєнного стану (але не довже ніж впродовж двох років з моменту набрання цією постановою чинності).
Він передбачає, що нафтопродукти зі складу мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН) будуть зберігатись під землею.
Координатором експериментального проєкту визначається при цьому Міністерство енергетики України.
Тим часом акціонерне товариство "Укртранснафта" визначається "спеціалізованим відповідальним зберігачем".
Згідно з порядком експериментального проєкту, він реалізується з метою:
До експериментального проєкту можуть бути залучені підземні сховища нафтопродуктів, які:
В цілому, згідно із затвердженим порядком, проєкт передбачає створення розгалуженої системи підземних сховищ для МЗНН.
Підземне сховище нафтопродуктів визначається як "сукупність резервуарів, трубопроводів, інженерного обладнання та інших пов'язаних елементів, розташованих нижче рівня земної поверхні та призначених для зберігання нафти або нафтопродуктів".
Йдеться про технологічний комплекс, створений:
Ключова вимога для паливного ринку почне діяти з 2027 року ("з початку третього базового року").
Суб'єкти ринку й оператори повинні будуть зберігати у підземних сховищах не менш ніж 20% загального обсягу дизельного палива (від загальних обсягів цього виду нафтопродуктів із складу МЗНН).
При цьому прогнозні строки введення сховищ в експлуатацію і кошториси їх реконструкції "Укртранснафта" має погодити з Міненерго впродовж двох місяців із дня набрання постановою чинності.
Всі учасники проєкту повинні:
Фінансувати реалізацію проєкту планують за рахунок власних коштів його учасників та інших не заборонених законодавством джерел (зокрема й державного бюджету).
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