Украина начнет прятать топливо под землю: что именно и когда изменится

В Украине запускают экспериментальный проект по хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) под землей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров №1037 от 13 августа 2026 года.
Главное:
В постановлении КМУ №1037 (от 13 августа 2026 года) говорится о "реализации экспериментального проекта по внедрению подземного хранения нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения".
Такой эксперимент, согласно документу, будет длиться в течение действия военного положения (но не более чем в течение двух лет с момента вступления этого постановления в силу).
Он предполагает, что нефтепродукты из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) будут храниться под землей.
Координатором экспериментального проекта определяется Министерство энергетики Украины.
Тем временем акционерное общество "Укртранснафта" определяется "специализированным ответственным хранителем".
Согласно порядку экспериментального проекта, он реализуется с целью:
К экспериментальному проекту могут быть привлечены подземные хранилища нефтепродуктов, которые:
В целом, согласно утвержденному порядку, проект предусматривает создание разветвленной системы подземных хранилищ для МЗНН.
Подземное хранилище нефтепродуктов определяется как "совокупность резервуаров, трубопроводов, инженерного оборудования и других связанных элементов, расположенных ниже уровня земной поверхности и предназначенных для хранения нефти или нефтепродуктов".
Речь идет о технологическом комплексе, созданном:
Ключевое требование для топливного рынка начнет действовать с 2027 года (с начала третьего базового года).
Субъекты рынка и операторы должны будут хранить в подземных хранилищах не менее 20% общего объема дизельного топлива (от общих объемов этого вида нефтепродуктов из состава МЗНН).
При этом прогнозные сроки ввода хранилищ в эксплуатацию и сметы их реконструкции "Укртранснафта" должны согласовать с Минэнерго в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления.
Все участники проекта должны:
Финансировать реализацию проекта планируется за счет собственных средств его участников и других не запрещенных законодательством источников (в том числе и государственного бюджета).
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