Україна почала закачувати "Дружбу" нафтою, транзит очікується завтра, - Мінекономіки Словаччини

13:20 22.04.2026 Ср
1 хв
Сьогодні Укртранснафта повідомила про завершення ремонту на українській ділянці нафтопроводу
aimg Ірина Глухова
Фото: міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова (Getty Images)

Україна відновила перекачування нафти трубопроводом "Дружба", а постачання до Словаччини, як очікується, можуть бути відновлені вже 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерку економіки Словаччини Денісу Сакову у Facebook.

Читайте також: "Дружба" готова перекачувати нафту до Угорщини та Словаччини, - "Укртранснафта"

"За інформацією "Укртранснафти", сьогодні вранці розпочалося підвищення тиску та заповнення нафтопроводу "Дружба" на українській стороні з Білорусі", - написала вона.

Очікується, що перекачування та постачання до Словаччини відновиться завтра вранці, 23 квітня.

Відновлення роботи "Дружби"

Відновлення транзиту нафти відбувається на тлі переговорів України з ЄС про надання фінансової допомоги.

Питання поставок нафти розглядається як один із чинників, що впливають на економічну стабільність і співпрацю з європейськими партнерами.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену внаслідок російського обстрілу ділянку нафтопроводу "Дружба" відновлено, що дає змогу відновити його роботу.

Більше по темі:
