Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба", а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову в Facebook.
"По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне из Беларуси", - написала она.
Ожидается, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.
Возобновление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи.
Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.