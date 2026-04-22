RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии

13:20 22.04.2026 Ср
1 мин
Сегодня Укртранснафта сообщила о завершении ремонта на украинском участке нефтепровода
aimg Ирина Глухова
Фото: министр экономики Словакии Дениса Сакова (Getty Images)

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу "Дружба", а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову в Facebook.

"По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне из Беларуси", - написала она.

Ожидается, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.

Возобновление работы "Дружбы"

Возобновление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи.

Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный в результате российского обстрела участок нефтепровода "Дружба" восстановлен, что позволяет возобновить его работу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
