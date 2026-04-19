Орбан назвав умову для розблокування 90 млрд євро для України
Україна готова відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" вже найближчого понеділка, якщо Угорщина розблокує кредитну допомогу від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Умови відновлення транзиту
За словами угорського прем'єра, відповідний сигнал Будапешт отримав від української сторони через Брюссель.
Угорщина готова піти на поступки у питанні фінансової допомоги Україні лише за умови стабілізації енергетичних постачань.
"Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти = немає грошей. Як тільки постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати схваленню кредиту", - наголосив Орбан.
Він також додав, що виплата цього кредиту не накладає на Угорщину жодного додаткового фінансового тягаря чи зобов'язань.
Контекст навколо кредиту
Нагадаємо, що питання виділення 90 млрд євро для України супроводжується тривалими дискусіями в ЄС. Зокрема, у Словаччині заявили, що блокуватимуть 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, мотивуючи це захистом власних економічних інтересів, зокрема роботою нафтопроводу "Дружба".
Раніше Єврокомісія вже відтермінувала виплату першого траншу з цього кредитного пакета. Рішення про перенесення термінів було прийняте на тлі невизначеності щодо позиції окремих країн-членів Блоку.
Водночас після парламентських виборів в Угорщині ситуація почала змінюватися. Новий лідер країни Петер Мадяр, чия партія "Тиса" здобула перемогу, натякнув на готовність розблокувати 90 млрд євро для України, що дало старт новим переговорам між Києвом, Будапештом та Брюсселем.