Україна почала переговори з Естонією щодо гарантій безпеки

Україна на виконання спільної декларації G7 почала переговори з Естонією про укладення двосторонньої угоди з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Українську делегацію, відповідно до указу президента Володимира Зеленського, очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Сьогоднішні переговори провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Естонську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

"Важливо укласти сильні угоди з безпеки з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну - у співвідношенні до свого ВВП - допомогу", - наголосив Жовква.

Взаємні гарантії

За його словами, оскільки Естонія, Латвія і Литва також межують з агресором, то наші зобов'язання з безпеки однозначно мають бути обопільними...

Сторони розпочали роботу над проєктом угоди та узгодили графік подальших переговорів.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Нещодавно стало відомо, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.