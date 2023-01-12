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В Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Дмітрієва

Фото: Андрій Дмітрієв (facebook.com/DmitrievAndrei)
Автор: Антон Малиновський

Колишнього кандидата в президенти Білорусі Андрія Дмітрієва затримали білоруські силовики.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Медіазону Білорусь" та "Дзеркало".

Журналістам інформацію про затримання підтвердила колега Дмітрієва. Вони повідомляють, що зараз він знаходиться в ізоляторі на Окрестіна у Мінську, його телефон не відповідає. Також неможливо додзвонитися до його соратниці на виборах Тетяни Короткевич.

Нагадаємо, що у 2020 році кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмітрієв закликав розслідувати дії влади під час пандемії.

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Білорусь