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В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Дмитриев

Фото: Андрей Дмитриев (facebook.com/DmitrievAndrei)
Автор: Антон Малиновский

Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали белорусские силовики.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Медиазону Беларусь" и "Зеркало".

Журналистам информацию о задержании подтвердила коллега Дмитриева. Они сообщают, что сейчас он находится в изоляторе Окрестина в Минске, его телефон не отвечает. Также невозможно дозвониться его соратнице на выборах Татьяны Короткевич.

Напомним, что в 2020 году кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев призвал расследовать действия власти во время пандемии.

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