В Беларуси призвали расследовать действия властей при пандемии

Фото: Андрей Дмитриев (facebook.com/DmitrievAndrei)

Кандидат требует создать специальную парламентскую комиссию

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев призвал расследовать действия власти во время пандемии. Он считает, что нужно создать специальную парламентскую комиссию.

Кандидат сделал соответствующее заявление.

По его словам, беларусы должны знать имена каждого, кто принимал решения.

"Кто затыкал рты врачам. Кто не давал давать нормальные цифры. Имена каждого, кто вместо того, чтобы рассказывать нам, как себя защитить, выделять деньги, чтобы мы могли себя защитить в тяжелый экономический период, мешал нам и врал", - заявил он.

Напомним, беларусский президент высказывался против общенационального карантина в стране и называл ношение масок в школах глупостью.

В марте, когда в Беларуси было всего 153 зараженных, Лукашенко называл это пиком заболеваемости. К слову, спустя три месяца в Беларуси было 62 тысяч больных COVID-19.

Лукашенко также запомнился обещанием не допустить ни одной смерти в стране от коронавируса.