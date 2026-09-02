Україна по-новому реагуватиме на тривоги: Зеленський розкрив зміни, які готує Кабмін

В Україні хочуть зробити реагування на тривоги більш точним. Рівень загрози впливатиме на роботу транспорту, бізнесу та інфраструктури міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, необхідність переглянути чинні правила пов'язана, зокрема, з новою тактикою Росії, яка активно використовує дрони для тривалого тиску на цивільне населення та роботу міст.

Про підготовку відповідних заходів Зеленському доповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Тривоги розділять на два рівні

Одна з головних змін - запровадження двох рівнів повітряної загрози: жовтого та червоного.

Базово жовтий рівень планують оголошувати у разі нальоту дронів. Червоний рівень застосовуватимуть у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози балістичних атак, а також масованих ударів.

Для кожного рівня планують передбачити окремий звуковий сигнал. Це має допомогти людям одразу розуміти, з якою саме загрозою вони зіткнулися та як на неї реагувати.

Конкретні показники для оголошення жовтого і червоного рівнів щотижня визначатимуть Генеральний штаб і Повітряні сили ЗСУ спільно з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС.

Крім того, влада хоче зробити систему більш географічно диференційованою. Тобто тривога та відповідні обмеження мають поширюватися передусім на ті райони, де існує реальна загроза.

Зараз також уже не використовують повторний запуск сирени для позначення відбою. Сирена звучить лише під час оголошення повітряної тривоги. Надалі звукові сигнали планують чіткіше розділити за рівнем небезпеки.

Що зміниться для бізнесу

Окремо уряд разом із місцевою владою, військовими, МВС та ДСНС має визначити умови, за яких державні установи, підприємства, органи місцевого самоврядування та інші економічні й соціальні об'єкти зможуть працювати під час жовтого рівня загрози.

Таким чином, за менш небезпечного сценарію роботу міст не планують автоматично зупиняти повністю.

Паралельно уряд та місцева влада мають оновити вимоги щодо розташування укриттів у містах, громадах та на інфраструктурних об'єктах. Йдеться також про мобільні укриття.

Для бізнесу готують додаткові заходи підтримки, щоб прискорити встановлення модульних укриттів та облаштування приміщень відповідно до нових вимог безпеки.

Нові правила для Києва

У столиці окремо переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог.

Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме повністю. Водночас Київ має суттєво збільшити кількість наземного громадського транспорту.

Він повинен компенсувати зупинки на Святошинсько-Броварській лінії метро під час тривог. Також наземний транспорт має дублювати маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Ще одна зміна стосуватиметься комендантської години. У Києві її планують скоротити. Іншим містам також запропонують переглянути тривалість комендантської години, враховуючи реальну безпекову ситуацію та потреби бізнесу.

Що буде зі школами та лікарнями

Правила роботи освітньої сфери вирішили поки не змінювати. Це стосується, зокрема, шкіл та дитячих садочків.

Водночас уряд має передбачити додаткову фінансову підтримку медичних закладів, щоб державна та комунальна медицина могла зберігати необхідний рівень роботи.

Алгоритми реагування переглядатимуть щотижня

Окремо запровадять щотижневий аудит чинних алгоритмів реагування на загрози. Уряд, місцева влада та бізнес мають регулярно оцінювати ситуацію, оновлювати заходи та узгоджувати подальші дії.

До цього процесу залучатимуть військові й безпекові структури, а також державні компанії.

За задумом влади, правила мають змінюватися відповідно до ситуації в конкретних містах і громадах. Йдеться про те, щоб одночасно посилити захист людей і не зупиняти роботу економіки та соціальної сфери там, де це дозволяє рівень загрози.