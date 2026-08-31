Рівні тривог, відкриті мости та метро: як у Києві хочуть оновити правила безпеки

Рада оборони Києва та Кабмін готують нові правила безпеки для Києва через цілодобові повітряні тривоги. Зміни торкнуться роботи метро, обмежень на мостах, а також роботи закладів.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про майбутні зміни для мешканців Києва.

Чому переглядають правила безпеки

Наприкінці серпня росіяни почали активно запускати на Київ реактивні дрони, які складніше перехопити силам ППО. Через це у Києві щоденно буває по 10+ повітряних тривог.

Як заявляв прем'єр-міністр Сергій Корецький, так ворог хоче паралізувати економічну активність Києва, тому заходи безпеки вирішили переглянути, щоб вони відповідали нинішнім реаліям.

Як можуть змінитися правила безпеки

Два рівні повітряної тривоги

Наразі розглядається можливість розділити повітряну тривогу у Києві на два рівні:

Жовта тривога (дронова атака) - заклади можуть працювати на власний розсуд.

(дронова атака) - заклади можуть працювати на власний розсуд. Червона тривога (ракетна небезпека) - зупиняється робота всього.

Зміни в роботі метро

Наразі під час повітряної тривоги "зелена" та "червона" гілки метро не курсують між правим та лівим берегами Києва. Рада оборони Києва пропонує дозволити рух метро по "зеленій" гілці між берегами навіть під час повітряної тривоги, повідомив сьогодні мер Києва Віталій Кличко.

"Червона" гілка, яка є наземною на лівому березі, продовжить працювати з нинішніми обмеженнями.

Скасування обмежень на мостах

Рада оборони Києва також доручила доручення Силам оборони та КМДА розробити пропозиції щодо скасування обмежень руху мостами, де діють такі обмеження під час тривог.

Перегляд комендантської години

Через часті повітряні тривоги у Києві також пропонують послабити комендантську годину:

щоб дозволити рух транзитного вантажного транспорту;

щоб люди могли дістатися з вокзалів додому, якщо їх потяг запізнюється.

Робота вокзалів

Також опрацьовується питання цілодобової роботи вокзалів, заявляв раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Крім того, у планах можливість розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки.

Досягти цього хочуть, зокрема, шляхом спрощення контролю на вокзалах під час підвищеної загрози.

Обмеження для таксі

Кабмін розглядає можливість обмежити тарифи таксі під час повітряних тривог у Києві. Однак наразі конкретних рішень немає.

Коли ухвалять нові правила безпеки

Як повідомила народна депутат Ольга Василевська-Смаглюк після засідання фракції "Слуги народу" з прем'єром, остаточне рішення щодо нових правил безпеки у Києві будуть ухвалені урядом вже найближчими днями.