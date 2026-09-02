Украина будет по-новому реагировать на тревоги: Зеленский раскрыл изменения, которые готовит Кабмин
В Украине хотят сделать реагирование на тревоги более точным. Уровень угрозы повлияет на работу транспорта, бизнеса и инфраструктуры городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, необходимость пересмотреть действующие правила связана, в частности, с новой тактикой России, активно использующей дроны для длительного давления на гражданское население и работу городов.
О подготовке соответствующих мер Зеленскому доложил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Тревоги разделят на два уровня
Одно из главных изменений – введение двух уровней воздушной угрозы: желтого и красного.
Базово желтый уровень планируют объявлять в случае налета дронов. Красный уровень будут применяться в случае ракетной опасности, включая угрозы баллистических атак, а также массированные удары.
Для каждого уровня планируется предусмотреть отдельный звуковой сигнал. Это должно помочь людям сразу понимать, с какой угрозой они столкнулись и как на нее реагировать.
Конкретные показатели для объявления желтого и красного уровней будут еженедельно определять Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС.
Кроме того, власти хотят сделать систему более географически дифференцированной. То есть тревога и соответствующие ограничения должны распространяться, прежде всего, на те районы, где существует реальная угроза.
Сейчас уже не используют повторный запуск сирены для обозначения отбоя. Сирена звучит только при объявлении воздушной тревоги. В дальнейшем звуковые сигналы планируют более четко разделить по уровню опасности.
Что изменится для бизнеса
Отдельно правительство вместе с местными властями, военными, МВД и ГСЧС должно определить условия, при которых государственные учреждения, предприятия, органы местного самоуправления и другие экономические и социальные объекты смогут работать во время желтого уровня угрозы.
Таким образом, при менее опасном сценарии работу городов не планируют автоматически останавливать полностью.
Параллельно правительство и местные власти должны обновить требования по расположению укрытий в городах, общинах и на инфраструктурных объектах. Речь идет также о мобильных укрытиях.
Для бизнеса готовятся дополнительные меры поддержки, чтобы ускорить установку модульных укрытий и обустройство помещений в соответствии с новыми требованиями безопасности.
Новые правила для Киева
В столице отдельно будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог.
При желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия метро будет работать полностью. В то же время, Киев должен существенно увеличить количество наземного общественного транспорта.
Он должен компенсировать остановки на Святошинско-Броварской линии метро во время тревог. Также наземный транспорт должен дублировать маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр".
Еще одно изменение будет касаться комендантского часа. В Киеве его планируют сократить. Другим городам также предложат пересмотреть продолжительность комендантского часа, учитывая реальную ситуацию и потребности бизнеса.
Что будет со школами и больницами
Правила работы образовательной сферы решили пока не менять. Это касается, в частности, школ и детских садов.
В то же время, правительство должно предусмотреть дополнительную финансовую поддержку медицинских учреждений, чтобы государственная и коммунальная медицина могла сохранять необходимый уровень работы.
Алгоритмы реагирования будут просматриваться еженедельно
Отдельно введут еженедельный аудит действующих алгоритмов реагирования на угрозы. Правительство, местные власти и бизнес должны регулярно оценивать ситуацию, обновлять мероприятия и согласовывать дальнейшие действия.
К этому процессу будут привлекаться военные и структуры безопасности, а также государственные компании.
По замыслу власти правила должны меняться в соответствии с ситуацией в конкретных городах и общинах. Речь идет о том, чтобы одновременно усилить защиту людей и не останавливать работу экономики и социальной сферы там, где это позволяет уровень угрозы.
Тем временем в Киеве уже работают над обновлением протоколов безопасности из-за постоянных воздушных тревог. В частности, городские власти вместе с военными планируют пересмотреть порядок движения по мостам столицы во время атак.
Детальнее о том, как могут измениться правила работы метро, мостов, заведений и других объектов столицы во время воздушных тревог, читайте в материале РБК-Украина "Уровни тревог, открытые мосты и метро: как в Киеве хотят обновить правила безопасности".