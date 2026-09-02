Украина будет по-новому реагировать на тревоги: Зеленский раскрыл изменения, которые готовит Кабмин

В Украине хотят сделать реагирование на тревоги более точным. Уровень угрозы повлияет на работу транспорта, бизнеса и инфраструктуры городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, необходимость пересмотреть действующие правила связана, в частности, с новой тактикой России, активно использующей дроны для длительного давления на гражданское население и работу городов.

О подготовке соответствующих мер Зеленскому доложил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Тревоги разделят на два уровня

Одно из главных изменений – введение двух уровней воздушной угрозы: желтого и красного.

Базово желтый уровень планируют объявлять в случае налета дронов. Красный уровень будут применяться в случае ракетной опасности, включая угрозы баллистических атак, а также массированные удары.

Для каждого уровня планируется предусмотреть отдельный звуковой сигнал. Это должно помочь людям сразу понимать, с какой угрозой они столкнулись и как на нее реагировать.

Конкретные показатели для объявления желтого и красного уровней будут еженедельно определять Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС.

Кроме того, власти хотят сделать систему более географически дифференцированной. То есть тревога и соответствующие ограничения должны распространяться, прежде всего, на те районы, где существует реальная угроза.

Сейчас уже не используют повторный запуск сирены для обозначения отбоя. Сирена звучит только при объявлении воздушной тревоги. В дальнейшем звуковые сигналы планируют более четко разделить по уровню опасности.

Что изменится для бизнеса

Отдельно правительство вместе с местными властями, военными, МВД и ГСЧС должно определить условия, при которых государственные учреждения, предприятия, органы местного самоуправления и другие экономические и социальные объекты смогут работать во время желтого уровня угрозы.

Таким образом, при менее опасном сценарии работу городов не планируют автоматически останавливать полностью.

Параллельно правительство и местные власти должны обновить требования по расположению укрытий в городах, общинах и на инфраструктурных объектах. Речь идет также о мобильных укрытиях.

Для бизнеса готовятся дополнительные меры поддержки, чтобы ускорить установку модульных укрытий и обустройство помещений в соответствии с новыми требованиями безопасности.

Новые правила для Киева

В столице отдельно будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог.

При желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия метро будет работать полностью. В то же время, Киев должен существенно увеличить количество наземного общественного транспорта.

Он должен компенсировать остановки на Святошинско-Броварской линии метро во время тревог. Также наземный транспорт должен дублировать маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр".

Еще одно изменение будет касаться комендантского часа. В Киеве его планируют сократить. Другим городам также предложат пересмотреть продолжительность комендантского часа, учитывая реальную ситуацию и потребности бизнеса.

Что будет со школами и больницами

Правила работы образовательной сферы решили пока не менять. Это касается, в частности, школ и детских садов.

В то же время, правительство должно предусмотреть дополнительную финансовую поддержку медицинских учреждений, чтобы государственная и коммунальная медицина могла сохранять необходимый уровень работы.

Алгоритмы реагирования будут просматриваться еженедельно

Отдельно введут еженедельный аудит действующих алгоритмов реагирования на угрозы. Правительство, местные власти и бизнес должны регулярно оценивать ситуацию, обновлять мероприятия и согласовывать дальнейшие действия.

К этому процессу будут привлекаться военные и структуры безопасности, а также государственные компании.

По замыслу власти правила должны меняться в соответствии с ситуацией в конкретных городах и общинах. Речь идет о том, чтобы одновременно усилить защиту людей и не останавливать работу экономики и социальной сферы там, где это позволяет уровень угрозы.