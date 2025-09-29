Україна планує продавати надлишкову зброю: Зеленський озвучив, куди буде експорт

Президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені", - сказав він.
Зеленський також наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.
"Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди", - додав президент.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський заявив, що українське командування проведе Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена виробництву української далекобійної зброї.
Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розповіВ, що на Ставка стосувалась далекобійних можливостей України.