ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони, ракети та нові заводи: на Ставці ухвалили завдання для оборонного виробництва України

Понеділок 29 вересня 2025 18:21
UA EN RU
Дрони, ракети та нові заводи: на Ставці ухвалили завдання для оборонного виробництва України Фото: Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів технологічну Ставку верховного головнокомандувача. Вона стосувалась далекобійних можливостей України відбулася під головуванням голови держави.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, ефективність їхнього застосування та шляхи підвищення результативності. Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії", - розповів Умєров.

Також на Ставці обговорили проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками:

  • виробництво та постачання комплектуючих;
  • запуск нових виробничих потужностей;
  • відкриття заводів і нарощування експортних спроможностей.

"За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський заявив, що українське командування проведе Технологічну Ставку, яка великою мірою буде присвячена виробництву української далекобійної зброї.

Нагадаємо, українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет ППО - вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками.

Також ми писали, що Зеленський у п'ятницю, 26 вересня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Було розглянуто питання збільшення контрактників в армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен