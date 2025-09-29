Украина планирует продавать избыточное оружие: Зеленский озвучил, куда будет экспорт

"Сегодня на Ставке были доклады по дальнобойным нашим потребностям и в ближайшее время, и до конца года, и более долгосрочно. Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены", - сказал он.

Зеленский также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

"Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток, и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", - добавил президент.