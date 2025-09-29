RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина планирует продавать избыточное оружие: Зеленский озвучил, куда будет экспорт

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

"Сегодня на Ставке были доклады по дальнобойным нашим потребностям и в ближайшее время, и до конца года, и более долгосрочно. Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены", - сказал он.

Зеленский также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

"Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток, и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", - добавил президент.

 

Ставка

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что украинское командование проведет Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена производству украинского дальнобойного оружия.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Ставка касалась дальнобойных возможностей Украины.

Владимир ЗеленскийВойна в Украине