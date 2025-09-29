Украина планирует продавать избыточное оружие: Зеленский озвучил, куда будет экспорт

Президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
"Сегодня на Ставке были доклады по дальнобойным нашим потребностям и в ближайшее время, и до конца года, и более долгосрочно. Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены", - сказал он.
Зеленский также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.
"Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток, и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", - добавил президент.
Напомним, ранее сегодня Зеленский заявил, что украинское командование проведет Технологическую Ставку, которая во многом будет посвящена производству украинского дальнобойного оружия.
Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Ставка касалась дальнобойных возможностей Украины.