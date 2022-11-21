Україна планує підвищити плату за транзит нафти "Дружбою" після ударів Росії, - ЗМІ

Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Європи наступного року. Причиною для цього називають регулярні атаки РФ на українську енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Агентство зазначає, що оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта" звернувся до російської ПАТ "Транснєфть" та пояснив, що триваюче руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, дефіциту палива, запчастин.

Витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу і захист об'єктів також зросли. З 1 січня планується підвищити тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну - до 13,60 євро. Минуле підвищення відбувалось у квітні.

Bloomberg зазначає, що ПАТ "Транснєфть" повідомило російському державному інформаційному агентству "ТАСС" про наявність листа від "Укртранснафти".