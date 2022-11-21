Украина планирует повысить плату за транзит нефти "Дружбой" после ударов России, - СМИ

Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Европу в следующем году. Причиной этого называют регулярные атаки РФ на украинскую энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство отмечает, что оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" обратился к российскому ПАО "Транснефть" и пояснил, что продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, дефициту топлива, запчастям.

Расходы на компанию безопасных условий труда для персонала и защиту объектов также возросли. С 1 января планируется повысить тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну - до 13,60 евро. Прошлое повышение происходило в апреле.

Bloomberg отмечает, что ПАО "Транснефть" сообщило российскому государственному информационному агентству "ТАСС" о наличии письма от "Укртранснефти".