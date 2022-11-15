Орбан скликає Радбез через інцидент у Польщі та зупинку транзиту нафти через "Дружбу"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан скликає у вівторок увечері Раду безпеки через можливу зупинку нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря з міжнародних зв'язків Золтана Ковача.