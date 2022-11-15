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Орбан скликає Радбез через інцидент у Польщі та зупинку транзиту нафти через "Дружбу"

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Угорщина, Вівторок 15 листопада 2022 22:16
Орбан скликає Радбез через інцидент у Польщі та зупинку транзиту нафти через "Дружбу" Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан скликає у вівторок увечері Раду безпеки через можливу зупинку нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря з міжнародних зв'язків Золтана Ковача.

"У відповідь на припинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" скликав Раду оборони на 20 годину", - йдеться у повідомленні.

Також Ковач зазначає, що Рада оборони скликається і через "ракетний удар по території Польщі".

Окремо повідомляли, що міністр оборони Угорщини Криштоф Салаї-Бобровницьки провів телефонні переговори із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

Оператор польської ділянки труби - компанія PERN ("ПЕРН") управляє мережею нафтопроводів протяжністю 2,6 тис. км, включаючи польську ділянку "Дружби", здійснюючи постачання нафти на два НПЗ у Польщі - у Плоцьку ("Орлен") та Гданську (" Лотос"), а також на два НПЗ у Німеччині - у місцевостях Шведт та Шпергау.

Нагадаємо, раніше у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни могли завдати ракетного удару по селу Пшеводув, яке знаходиться на кордоні з Україною. Внаслідок цього загинули люди.

Сполучені Штати Америки не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО.

Також Польща виявила витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" у середу, 12 жовтня.

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