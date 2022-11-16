Нафтопровід "Дружба" зупинено після удару по трансформатору в Україні, - глава МЗС Угорщини
Внаслідок ракетних ударів по Україні тимчасово призупинено транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що цим трубопроводом йде постачання нафти до Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Сійярто у Facebook.
За наявною інформацією, сам нафтопровід "Дружба" не постраждав, але був пошкоджений елемент інфраструктури, який експлуатує нафтопровід - трансформаторна підстанція, заявив він.
"Транспортування трубопроводом, ймовірно, зможе відновитися найближчим часом, енергопостачанню Угорщини нічого не загрожує", - додав Сіярто.
Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду безпеки через зупинку нафтопроводу "Дружба".
Нагадаємо, Росія завдала наймасовішого удару по території України. Окупанти випустили по нашій території понад 90 ракет та 10 іранських дронів "Шахед". Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.
При цьому силам ППО всього вдалося збити понад 70 ворожих ракет.
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