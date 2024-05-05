Україна планує новий контрнаступ: Салліван назвав ключову умову

Він зазначив, що все ще очікує "російського прогресу в найближчий період" на полі бою попри схвалений у квітні новий пакет фінансування США, оскільки "ви не можете відразу перемкнути вимикач".

Виступаючи на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні в суботу, 4 травня, Салліван зазначив, що з новою допомогою Вашингтона, Київ матиме можливість "утримувати лінію" впродовж 2024 року і "гарантувати, що Україна зможе протистояти російській атаці".

Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна планує "рухатися вперед і повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

Видання зазначає, що такі коментарі є найчіткішою артикуляцією Білого дому щодо того, як він бачить розвиток конфлікту в разі переобрання Джо Байдена президентом у листопаді цього року.

Також зазначається, що будь-який новий наступ України у 2025 році, залежатиме від збільшення фінансування та схвалення Конгресом і Білим домом нових пакетів фінансової допомоги.