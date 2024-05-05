Украина планирует новое контрнаступление: Салливан назвал ключевое условие

Он отметил, что все еще ожидает "российского прогресса в ближайший период" на поле боя несмотря на одобренный в апреле новый пакет финансирования США, поскольку "вы не можете сразу переключить выключатель".

Выступая на фестивале FT Weekend в Вашингтоне в субботу, 4 мая, Салливан отметил, что с новой помощью Вашингтона, Киев будет иметь возможность "удерживать линию" в течение 2024 года и "гарантировать, что Украина сможет противостоять российской атаке".

Указывая на сценарий войны в следующем году, Салливан сказал, что Украина планирует "двигаться вперед и вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

Издание отмечает, что такие комментарии являются самой четкой артикуляцией Белого дома касательно того, как он видит развитие конфликта в случае переизбрания Джо Байдена президентом в ноябре этого года.

Также отмечается, что любое новое наступление Украины в 2025 году, будет зависеть от увеличения финансирования и одобрения Конгрессом и Белым домом новых пакетов финансовой помощи.