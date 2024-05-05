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Украина планирует новое контрнаступление: Салливан назвал ключевое условие

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После получения военной помощи США на сумму 61 млрд долларов, Украина попытается начать новое контрнаступление в 2025 году, чтобы удержать Россию от получения дополнительных преимуществ в этом году.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Он отметил, что все еще ожидает "российского прогресса в ближайший период" на поле боя несмотря на одобренный в апреле новый пакет финансирования США, поскольку "вы не можете сразу переключить выключатель".

Выступая на фестивале FT Weekend в Вашингтоне в субботу, 4 мая, Салливан отметил, что с новой помощью Вашингтона, Киев будет иметь возможность "удерживать линию" в течение 2024 года и "гарантировать, что Украина сможет противостоять российской атаке".

Указывая на сценарий войны в следующем году, Салливан сказал, что Украина планирует "двигаться вперед и вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

Издание отмечает, что такие комментарии являются самой четкой артикуляцией Белого дома касательно того, как он видит развитие конфликта в случае переизбрания Джо Байдена президентом в ноябре этого года.

Также отмечается, что любое новое наступление Украины в 2025 году, будет зависеть от увеличения финансирования и одобрения Конгрессом и Белым домом новых пакетов финансовой помощи.

Контрнаступление ВСУ

Украинские чиновники не исключают, что Силы обороны в 2025 году смогут переломить ситуацию на фронте.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ нового контрнаступления. Однако пока защитники находятся в обороне.

В апреле Зеленский заявил о существовании плана нового контрнаступления, но он зависит от большего количества оружия, в частности от США.

Американский генерал Бен Ходжес отметил, что на сегодняшний день Украина не готова к масштабному контрнаступлению. Впрочем он отметил, что Киев может использовать эффект неожиданности для противника.

По прогнозам ISW, до конца года Силы обороны стабилизируют фронт и начнут ограниченное контрнаступление.

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