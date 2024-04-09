Україна має план контрнаступу, але для цього потрібна зброя, - Зеленський

Україна розробила план контрнаступу. Для цього необхідною умовою є наявність зброї.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави висловив упевненість, що Україна все ще може перемогти Росію. Для цього їй потрібна сучасна зброя.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології", - підкреслив Зеленський.

За його словами, якщо Україна продовжить нарощувати виробництво та отримає ліцензії від партнерів, то "справа буде не в кількості людей, а у якості зброї".

Також глава держави торкнувся теми українського контрнаступу.

"Так, у нас є план контрнаступу", - наголосив він, додавши, що нашій країні потрібна зброя, у тому числі від США.