Україна підтвердила удар по хімзаводу в Брянській області

Українські військові завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо. Він є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем України.

За даними СБС, завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива.

Зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет "Х-59", озброєння ТОС-1 "Тосочка", системи дистанційного мінування "Земледелие", а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" і "Торнадо-Г".

"Ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А безпілотники дальньої дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру.," - сказано у повідомленні.

Атака на хімзавод у Брянську

Вчора ввечері російські ЗМІ почали заявляти про атаку на хімічний завод, який виробляє порох, вибухівку та твердопаливні компоненти для ракетного палива. Підприємство належить до холдингу "Техмаш", який виконує державне оборонне замовлення Росії.

До цього завод у Брянській області був атакований дронами у квітні 2024 року. Тоді внаслідок атаки почалася пожежа у недобудованому корпусі. При цьому в іншому корпусі безпілотник пробив покрівлю.