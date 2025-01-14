ua en ru
Вт, 14 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина подтвердила удар по химзаводу в Брянской области

Вторник 14 января 2025 11:49
UA EN RU
Украина подтвердила удар по химзаводу в Брянской области Иллюстративное фото: в Брянской области был атакован химзавод (t.me/mchs_official)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные нанесли точный удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо. Он является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем Украины.

По данным СБС, завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива.

В частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

"Эта операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А беспилотники дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", - сказано в сообщении.

Атака на химзавод в Брянске

Вчера вечером российские СМИ начали заявлять об атаке на химический завод, который производит порох, взрывчатку и твердотопливные компоненты для ракетного топлива. Предприятие относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ России.

До этого завод в Брянской области был атакован дронами в апреле 2024 года. Тогда в результате атаки начался пожар в недостроенном корпусе. При этом в другом корпусе беспилотник пробил кровлю.

Заметим, что этой ночью в России был атакован ряд регионов. Местные жаловались как на беспилотные так и на ракетные обстрелы. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Брянская область Российская Федерация
NEWS
Казань, Энгельс, Брянск и не только. Что известно о масштабной атаке на объекты РФ (видео)
Казань, Энгельс, Брянск и не только. Что известно о масштабной атаке на объекты РФ (видео)
DAILY
Капля газа в море политики. Что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Капля газа в море политики. Что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину