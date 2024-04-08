У мережі пишуть про атаку на завод під Брянськом, який виробляє вибухівку

Безпілотники нібито атакували Брянський хімічний завод, який виготовляє вибухівку. Це сталося у п'ятницю, 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram .

За інформацією каналу, по заводу вдарили два безпілотники. Завод виробляє вибухові речовини та належить до холдингу "Техмаш", який виконує державне оборонне замовлення.

Внаслідок атаки дронів почалася пожежа у недобудованому корпусі. При цьому в іншому корпусі безпілотник пробив покрівлю.

Як пише ASTRA, після атаки було евакуйовано 18 співробітників підприємства. Постраждалих нібито не було.

У мережі пишуть, що Брянський хімзавод вже атакували кілька разів минулого року. Зокрема, останній удар стався 30 грудня - тоді було вибито скло в адміністративній будівлі.