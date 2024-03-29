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Україна підписала угоду з США про відтермінування виплат за держборгом

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 08:52
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Україна підписала угоду з США про відтермінування виплат за держборгом Фото: Сергій Марченко та Бріджит Брінк (mof.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна та США підписали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, угоду підписали міністра фінансів України Сергій Марченко та посол США в Україні Бріджит Брінк.

Укладання угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

"Підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер", - сказав Марченко.

Реструктуризація боргу

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.

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