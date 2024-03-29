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Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по госдолгу

Украина, Пятница 29 марта 2024 08:52
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Украина подписала соглашение с США об отсрочке выплат по госдолгу Фото: Сергей Марченко и Бриджит Бринк (mof.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и посол США в Украине Бриджит Бринк.

Соглашение было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

"Подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, уплаченные на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер", - сказал Марченко.

Реструктуризация долга

В июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

В декабре 2023 года реструктуризация государственного долга Украины перед группой официальных кредиторов из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.

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Министерство финансов Украины Соединенные Штаты Америки
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