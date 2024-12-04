Україна підписала угоду з ЄС про залучення до 35 млрд євро під російські активи

Від України угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Від ЄС - віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

"Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування Сполученими Штатами у 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Мінфіні, погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів Росії в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Кошти надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

"Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з ЄС та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі", - зазначив Марченко.

Кредит на 50 млрд доларів

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Як заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, Україна з січня отримуватиме від ЄС щомісяця 1,5 млрд євро. Ці кошти ЄС отримає від використання заморожених російських активів, і вони також "можуть бути використані для воєнних цілей".

Верховна Рада 3 грудня внесла зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб мати змогу отримати від країн G7 50 млрд доларів під російські активи. Закон вводить нове поняття - "умовні боргові зобов’язання". Документом встановлено, що гроші не будуть обліковуватись як державний борг України. Україна не повертатиме цей кредит до того часу, поки не отримає репарації від Росії.