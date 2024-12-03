Умовні зобов'язання: Рада ухвалила закон для отримання 50 млрд доларів під російські активи

Верховна Рада України внесла зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб мати змогу отримати від країн G7 50 млрд доларів під російські активи. Закон вводить нове поняття - "умовні боргові зобов’язання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, проєкт №12232 підтримав 271 депутат.

Запровадження інструменту умовних зобов’язань стосуються обмежених прав кредиторів вимагати повернення таких зобов’язань державою.

Як зазначила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, Україна не повертатиме цей кредит до того часу, поки не отримає репарації від Росії.

Документом встановлено, що гроші не будуть обліковуватись як державний борг України.

Обґрунтування проєкту

Як зазначають автори документа, у жовтні поточного року Європейським Союзом разом із країнами G7 прийняте рішення щодо колективного надання кредитів на суму до 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів) для підтримки нагальних бюджетних, військових та відновлювальних потреб України.

Відповідно до зазначеного рішення такі кредити будуть обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених активів російського Центрального банку.

Прийняттю зазначеного рішення сприяло створення ЄС Механізму кредитної співпраці з Україною. Фінансування зазначеного Механізму здійснюватиметься за рахунок доходів, згенерованих від заморожених російських суверенних активів, та інших добровільних внесків, зроблених державами-членами або третіми країнами.

Зазначені ресурси будуть спрямовані для погашення основної суми та відсотків за відповідними двосторонніми кредитними угодами з кредиторами в рамках ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення надходжень до бюджету України" (Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine).

При цьому такі кредити можуть підлягати поверненню Україною (тобто вважатимуться державним боргом України) в разі отримання Україною відповідних репарацій від РФ.

Кредит на 50 млрд доларів

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.