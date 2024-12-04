RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Украина подписала соглашение с ЕС о привлечении до 35 млрд евро под российские активы

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение с Европейским Союзом о привлечении до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Средства являются частью инициативы G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

От Украины соглашение подписали министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. От ЕС – вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис.

"Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование Соединенными Штатами в 20 млрд долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять 18 млрд евро", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Денежные средства будут предоставляться в соответствии с новым Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism - ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Программой предусмотрено 14 мер, чтобы привлечь макрофинансовую помощь. Направления: макрофинансовая устойчивость, государственные предприятия, государственное управление, энергетика, верховенство права и борьба с коррупцией, оборонная промышленность.

"Следующий важный шаг в привлечении средств за счет замороженных активов страны-агрессора. В последние месяцы мы активно работали с ЕС и другими сторонами в рамках инициативы, чтобы достичь конкретных результатов в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2025 году и дальше", - отметил Марченко.

Кредит на 50 млрд долларов

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, Украина с января будет получать от ЕС ежемесячно 1,5 млрд евро. Эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов и они также "могут быть использованы для военных целей".

Верховная Рада 3 декабря внесла изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы получить от стран G7 50 млрд долларов под российские активы. Закон вводит новое понятие – "условные долговые обязательства". Документом установлено, что деньги не будут учитываться как государственный долг Украины. Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныЕвросоюз