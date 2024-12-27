Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, - Тихий

"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси, і нова адміністрація (в США - ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно", - заявив Тихий, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.

Речник МЗС додав, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, у тому ж числі були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції.

"Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним - треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними", - додав він.

За словами Тихого, Київ бажає реалізувати все якомога швидше, але йому потрібні результати, а не "подія заради події".

"Але все залишається на столі й робота триває", - зауважив Тихий.

Саміт миру

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський представив лідерам країн "Групи семи" (G7) формулу миру. Цей документ спрямований на забезпечення миру та стабільності в країні, а також на припинення російської агресії.

Формула миру включає низку ключових аспектів: надання оборонної підтримки Україні, захист її територіальної цілісності, притягнення до відповідальності осіб, причетних до збройної агресії, протидія екоциду та чітку фіксацію завершення війни.

Після першого Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року у Швейцарії, до спільного комюніке приєдналися майже сотня країн та організацій. Документ охоплює лише три з десяти пунктів Формули миру.

Пізніше президент заявляв, що наступний Саміт миру може відбутись вже у листопаді й він повинен поставити крапку у повномасштабній війні. Зокрема було представлено план перемоги.

На початку жовтня посол України в Туреччині Василь Боднар стверджував, що засідання може відбутись до кінця поточного року.