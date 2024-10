План перемоги України. У чому суть та що відомо про пропозиції Зеленського

Зміст

Коли представлять план перемоги

План перемоги є частиною глобальної стратегії для завершення війни, відновлення стабільності та досягнення миру на справедливих для України умовах.

Зеленський анонсував його у серпні перед поїздкою до США. За його словами, комусь може здатись, що план перемоги звучить надто амбітно, але для України це дуже важливий план. У середині вересня Зеленський заявив, що він повністю готовий.

План розроблявся в Офісі президента. Ні народні депутати з правлячої "Слуги народу", ні члени профільних комітетів у парламенті не брали участі у підготовці. Загалом упродовж двох місяців план перебував у режимі таємності, хоча час від часу президент, представники Офісу та медіа розкривали його пункти.

Сьогодні Зеленський представить його у Верховній Раді. Як повідомило джерело РБК-Україна, презентація відбудеться на засіданні вранці. "Це буде презентація цього плану для України", - сказав співрозмовник.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак казав, що план буде представлено не в повному обсязі. За його словами, деякі моменти мають чутливий характер, тому певні деталі залишаться в секреті. У тому числі тому, що все, що стає публічним, "чують не лише у нас у країні, це чує і ворог".

У чому суть плану Зеленського

План перемоги не підміняє українську "формулу миру" і не скасовує намірів провести другий Саміт миру у листопаді. Але він потрібен для того, щоб посилити українську позицію та змусити Росію піти на дипломатичне завершення війни.

Здебільшого його пункти адресовані західним партнерам. Бо якщо вони справді хочуть перемоги України, то це треба підкріпити діями, а не лише розмовами. "У цьому і тактика - Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці", - казав Зеленський.

Посилення позицій дозволить створити необхідні умови та справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Президент розраховує, що незважаючи на ігнорування Москвою "формули миру", реалізація плану зробить так, що та не зможе воювати далі і буде змушена піти на мир.

"Саме у цьому сенс плану перемоги. Ми хочемо захистити українську незалежність, українські сім'ї, наших людей, право наших дітей жити вільно у своїй країні", - додав він.

Чотири основні пункти

План складається з п'яти пунктів: чотирьох базових та одного додаткового (на післявоєнний період).

Один з них має визначити стратегічне місце України у структурі світової безпеки. Другий містить пакет примусу Росії до мирних переговорів, третій є економічним. Важливим елементом є військова операція в Курській області, де, за словами Зеленського, "вже щось зроблено".

Більш детально план описаний у публікації The Times. Видання з посиланням на джерела навело чотири основні пункти:

запит на гарантії безпеки від Заходу (рівноцінні для країн-учасниць НАТО)

продовження операції в Курській області, щоб мати "територіальний козир"

запит на отримання конкретних сучасних видів озброєнь

запит на фінансову допомогу для відновлення зруйнованої економіки

Крім того, передбачається, що план захистить Україну від примусу до підпису невигідних угод. А підтримка США та інших західних партнерів дозволить розпочати мирні переговори з агресором із позицій сили.

Коментуючи статтю, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що інформація The Times є некоректною, а сама публікація побудована на особистих припущеннях.

Тим не менш, пізніше стало зрозуміло, що в загальних рисах план виглядає десь саме так.

Запрошення до НАТО як ключовий момент

Оскільки план розрахований на посилення України, важливим пунктом є запрошення та майбутній вступ до НАТО.

"Є такий пункт у плані перемоги. У цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони не бояться РФ. Ми хочемо отримати перший крок - запрошення", - заявив Зеленський на жовтневому саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

За його словами, деякі країни учасниці можуть бути скептично налаштовані з приводу вступу України, доки триває війна. "Ми їх розуміємо, тому говоримо про запрошення. Тому хочеться не їхньої дипломатичної оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони хочуть, щоб ця війна закінчилася, то тоді вони підтримають наші пропозиції", - зазначив він.

Перший пункт присвячений тому, чи буде подолано проблему нестачі геополітичної визначеності в Європі. Те, що Україна має вступити до НАТО, питань не викликає, але, на думку президента, це треба підтвердити належним чином. Лише у такому разі Володимир Путін програє геополітично. А прийняття нової реальності в Росії може початися лише з розуміння того, що вона ніколи не завоює Україну.

"От чому запрошення України до НАТО та майбутнє членство були б реальними кроками до миру", - наголосив Зеленський.

Курська операція як козир для переговорів

Не вдаючись до деталей, президент казав, що операція на території Росії в Курській області є частиною плану перемоги, а саме другого пункту. Передбачається, що від її успіхів залежить, чи зможе Москва просувати своє бачення закінчення війни серед світових лідерів. А отже, чи зможе диктувати свої умови на переговорах.

За останні кілька днів російська армія відвоювала кілька сіл та вбила клин у західний край українського виступу. За даними аналітичної групи Black Bird Group, підконтрольна Україні територія скоротилася на 160 квадратних кілометрів.

Український наступ у серпні мав дві основні цілі: змусити Кремль зняти війська з інших ділянок фронту та послабити тиск на Донбасі, а також потенційно змусити його сісти за стіл переговорів. Першої цілі досягти, схоже, не вдалося, оскільки на Курську область перекидаються переважно внутрішні резерви, а наступ на сході триває. Але і щодо другої не все так просто.

"Українські чиновники дотримуються другої цілі як частини свого плану перемоги. Але кожен російський наступ у Курській області ризикує знизити цінність цього козиря", - пише The New York Times.

Західні ракети та зняття обмежень на удари по РФ

Незважаючи на тяжкі втрати, Росія продовжує просуватися, а українським військам доводиться відступати на східному фронті. Сили оборони чіпляються за стратегічні позиції, але останніми тижнями окупанти захопили Вугледар, підійшли до Покровська та інших міст.

Західні лідери неодноразово запевняли Україну у підтримці стільки, скільки потрібно. Але не надають її в достатній мірі, щоб зупинити агресора. Занепокоєння викликає заява кандидата в президенти США Дональда Трампа, який заявив, що у разі перемоги на виборах прагнутиме швидкої мирної угоди з Путіним.

Зеленський під час візитів до США та європейських столиць просив більше зброї та гарантій у рамках плану перемоги. Адміністрація Джо Байдена дала мляву відповідь. План хотіли обговорити із західними лідерами на зустрічі 12 жовтня у форматі "Рамштайн", але Байден переніс поїздку і засідання контактної групи перенесли.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, один із пунктів містить запит на більшу кількість далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow. А також дозвіл на удари по військових цілях углиб Росії. Це може змінити розрахунки Путіни, посиливши внутрішній тиск і послабивши передові сили, упевнений він.

В іншому випадку війна може затягтися на роки. А примус України до переговорів із позиції слабкості лише надасть Путіну сміливості домагатися повного контролю над країною. "Чому він має зупинятися? Він може конкурувати із Заходом лише страхом - що ви злякаєтеся, і він отримає те, що хоче", - заявив Подоляк у коментарі The Wall Street Journal.

Кому вже представили план перемоги

Першими план перемоги Зеленського побачили Джо Байден, кандидат у президенти від демократів Камала Гарріс та Дональд Трамп. Якихось конкретних заяв вони не робили, але за даними WSJ, план не вразив адміністрацію США.

За словами речника українського президента Сергія Никифорова, це неправда, американські партнери прийняли його з великим інтересом. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що план вивчають і розглядають додаткові дії, а речник Держдепу Метью Міллер підкреслив, що в ньому побачили низку продуктивних кроків.

Згодом у західних медіа з'явилися публікації про те, що під кінець президентського терміну Байден може змінити позицію щодо вступу України до НАТО. І, наприклад, підвищити статус заявки на членство в Альянсі, але без гарантій вступу до закінчення війни.

Минулого тижня Зеленський представив план перемоги прем'єрці Італії Джорджії Мелоні, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Еммануелю Макрону та британському прем'єру Кіру Стармеру. Західні лідери вкотре пообіцяли допомогу та підтримку, але конкретних заяв про план не робили.

Фейкі: частковий вступ до НАТО та здача територій

Пункти плану перемоги часто обговорюються у західних ЗМІ. З посиланням на джерела Financial Times пише, що дипломати дедалі більше приходять до думки, що за підсумками мирних переговорів Росія може де-факто зберегти контроль над окупованими територіями. При цьому ніхто не схилятиме Україну визнати російський суверенітет над ними.

Щодо членства в НАТО, то нібито розглядається західнонімецька модель (за прикладом ФРН під час холодної війни), згідно з якою Україна може вступити до Альянсу без непідконтрольних територій. І гарантує не застосовувати силу для їхнього звільнення. Джерело РБК-Україна у владі наголошує, що журналісти FT не спілкувалися ні з ким, хто дійсно ухвалює рішення у Києві. Наразі є "формула мира" і план перемоги, все інше - просто балачки, додало воно.

За даними німецького Bild, Зеленський нібито допускав можливість погодитись на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту та тимчасово заморозити ситуацію. Його радник Дмитро Литвин назвав це відвертим фейком. Сам президент казав, що ніякого "замороженого конфлікту" або Мінська-3 не буде, оскільки інакше Росія підготується і вторгнеться ще з більшими силами.

МЗС України наголошує, що будь-які чутки про нібито готовність України до територіальних поступок сприймаються Москвою як ознака слабкості.

Як швидко хочуть реалізувати план і коли може закінчитись війна

На прес-конференції минулого місяця Зеленський заявив, що план перемоги можна реалізувати лише через швидкі рішення партнерів. "План розрахований на швидкі рішення наших партнерів, які мають відбутися з жовтня до грудня. Тоді ми вважатимемо, що план спрацює", - зазначив він.

На зустрічі з Олафом Шольцем він заявив, що хоче завершити війну не пізніше ніж у 2025 році. За його словами, план перемоги є мостом для результативного другого Саміту миру, який має поставити крапку у війні.

Не виключено, що план покажуть росіянам. Це може статися на Саміті миру, якщо представники Росії там будуть присутні. Поки точної дати саміту немає, як і невідомо, в якій країні він може пройти. Крайню підготовчу конференцію наприкінці жовтня проведе Канада.

У Володимира Путіна кажуть, що Кремль вивчить план, коли він з'явиться в офіційних джерелах. Поки ж там "обережно" ставляться до деталей у ЗМІ і не поспішають відмовлятися від можливості мирних переговорів з Україною "з урахуванням реалій на землі".

