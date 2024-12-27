Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, - Тихий

"Вы сами видите, что сейчас происходят исторические, тектонические процессы, и новая администрация (в США - ред.) приходит, и в европейских странах. Формула мира остается основой видения справедливого завершения войны, это неизменно", - заявил Тихий, отвечая на вопрос о том, продемонстрирует ли Киев мирный план до проведения второго Саммита мира.

Спикер МИД добавил, что Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, в том числе были проведены все тематические конференции, которые согласовали общие позиции.

"Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным - нужна подготовка. Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными", - добавил он.

По словам Тихого, Киев желает реализовать все как можно скорее, но ему нужны результаты, а не "событие ради события".

"Но все остается на столе и работа продолжается", - отметил Тихий.

Саммит мира

11 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам стран "Группы семи" (G7) формулу мира. Этот документ направлен на обеспечение мира и стабильности в стране, а также на прекращение российской агрессии.

Формула мира включает ряд ключевых аспектов: предоставление оборонной поддержки Украине, защита ее территориальной целостности, привлечение к ответственности лиц, причастных к вооруженной агрессии, противодействие экоциду и четкую фиксацию завершения войны.

После первого Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года в Швейцарии, к совместному коммюнике присоединились почти сотня стран и организаций. Документ охватывает лишь три из десяти пунктов Формулы мира.

Позже президент заявлял, что следующий Саммит мира может состояться уже в ноябре и он должен поставить точку в полномасштабной войне. В частности был представлен план победы.

В начале октября посол Украины в Турции Василий Боднар утверждал, что заседание может состояться до конца текущего года.