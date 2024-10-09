Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця року й залучити Росію, - посол

Україна сподівається до кінця поточного року провести друге засідання Саміту миру. Також хоче, щоб до зустрічі була залучена Росія, але мова не йде про двосторонній діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара під час брифінгу в Анкарі, якого цитує Reuters .

"Одна з найважливіших цілей цього саміту - досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, в якому Україна і Росія сидять один навпроти одного й Україна вислуховує вимоги Росії", - заявив посол.

За словами Боднара, сьогодні ж стратегія полягає у тому, щоб міжнародна спільнота разом з Україною склали список кроків, які необхідні для встановлення справедливого миру, а також обговорили, які вимоги поставити Росії на основі цього списку.

"Це не буде пряма двостороння зустріч, це, швидше за все, буде формат, де будуть залучені треті сторони, і (переговори, - ред.) будуть вестися через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року", - додав він.

У тому ж числі посол вважає, що Туреччина, яка під час війни намагалась підтримувати теплі стосунки з Україною та Росією, буде важливим учасником саміту завдяки своєму досвіду посередництва в інших конфліктах.

Другий Саміт миру

Офіс президента повідомив, що другий Саміт миру запланований на час після завершення роботи над спільним мирним планом, що включає 10 пунктів української формули миру. Очікувалось, що засідання може відбутись вже до кінця поточного року. Водночас Російська Федерація неодноразово стверджувала, що не має наміру брати участь у зустрічі.

Тим часом радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що дата другого засідання буде відома після завершення тематичних конференцій, які відбудуться до кінця жовтня.

Детальніше про причини, чому країна-агресор не має наміру брати участь у зустрічі, читайте в матеріалі РБК-Україна.