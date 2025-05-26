Украина под ударами третью ночь подряд: главное о массированной атаке РФ дронами и ракетами

Украина третью ночь подряд находилась под массированной комбинированной атакой Российской Федерации. Россияне запускали ракеты и дроны различных типов, в результате чего в разных областях зафиксированы разрушения.

Что известно о последствиях ночного массированного обстрела - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Какие последствия атаки на Киев и область?

Какие еще регионы были под ударом врага?

Чем била Россия по Украине на этот раз?

Какие последствия атаки на Киев и область

Киев

Эта ночь стала третьей подряд, когда российская армия атаковала столицу ударными дронами. Тревога в городе продолжалась около 6 часов.

В результате атаки известно о повреждениях в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также, зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха.

Киевская область

Киевскую область враг атаковал комбинированно - ракетами и дронами, в области работали силы ПВО.

В результате вражеской атаки:

в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки;

в Фастовском районе поврежден один частный дом;

в Бучанском районе поврежден автомобиль.

По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Другие регионы

Черкасская область

По предварительным данным, в регионе силы ПВО обезвредили 25 российских дронов. По состоянию на 09:30 о травмированных не сообщалось. Обращений о вреде от обломков на эту минуту тоже. Обследование территории продолжается.

Однако местные власти уточнили, что есть новые сведения о предыдущих атаках - на Уманщине взрывной волной повреждены окна профессионального лицея, котельной и жилого дома.

Одесская область

По предварительным данным, в результате попадания вражеских дронов в Одесской области возникли пожары и разрушения в частных домовладениях. В частности, в местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием.

Фото: последствия атаки на Одесскую область (t.me/pgo_gov_ua)

Кроме этого известно о повреждении крыш жилых домов, надворной постройки, двух гаражей, трех легковых автомобилей, забора и газовой трубы.

По другому адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием. Во время ударов был уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

Харьковская область

Этой ночью россияне атаковали Харьков и область КАБами, дронами типа "Шахед", "Герань" и "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены 39 частных домов, гражданское предприятие, СТО, магазин и 2 автомобиля;

в Богодуховском районе повреждены электросети;

в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие.

В результате обстрелов в Купянске погибли 84-летняя и 58-летняя женщины, пострадали 60-летний мужчина и женщины 76 и 68 лет.

В ночь на 26 мая враг нанес массированные удары беспилотниками по пригороду Харькова, вызвав масштабный пожар на территории частного предприятия, расположенного в поселке Васищево Харьковского района.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Фото: последствия атаки на Харьковщину 26 мая (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Хмельниччина

Этой ночью Россия снова атаковала Хмельницкую область. Во время атаки пострадали четыре предприятия области - их складские помещения, цеха и административные здания. Также повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач.

К счастью, информации о пострадавших среди гражданского населения нет. Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы - продолжается ликвидация последствий.

Фото: последствия атаки на Хмельницкую область 26 мая (t.me/khmelnytskaODA)

Чем била Россия по Украине на этот раз

В ночь на понедельник, 26 мая, российские террористы массированно атаковали Украину ударными беспилотниками. Тревогу объявляли в ряде регионов, а также в Киеве. На фоне дроновой атаки в Киеве раздавались взрывы.

Также около 04:00 мониторинговые каналы предупредили о риске удара ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Впоследствии воздушные силы подтвердили, что россияне осуществили пуски ракет с самолетов.

Кроме этого минувшей ночью Польша решила поднять в воздух истребители в ответ на действия Российской Федерации, которая снова атаковала Украину с помощью авиации дальнего действия.

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, это уже вторая подряд очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны страны, поскольку наблюдается восстановление активности авиации дальнего действия Российской Федерации, которая наносит ракетные удары по объектам, расположенным на территории Украины.