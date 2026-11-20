У ніч на 20 листопада Росія атакує Україну балістичними і крилатими ракетами та реактивними дронами. Під ударом опинилися Київ, Харків і Львівщина, а вранці крилаті ракети рухаються в бік Вінниччини.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про масований обстріл.
Близько 01:20 та 02:00 росіяни двічі вдарили по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загорілися будівлі в Оболонському та Подільському районах, а в Голосіївському районі сталося влучання на території об'єкта інфраструктури.
Ще одне влучання, за словами Кличка, зафіксували на відкритій території біля одного з мостів.
Вранці атака на столицю продовжилася. Близько 06:22 Повітряні сили попередили про кілька балістичних ракет, які летіли на Київ з півночі.
Внаслідок ударів пошкоджено три мости через Дніпро: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і знову Південний. Рух між берегами ускладнено, тож Кличко закликав киян без потреби не виїжджати в місто на авто, а підприємства - перевести працівників на дистанційну роботу.
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В Києві знову пролунали вибухи через атаку балістичними ракетами.
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Внаслідок атаки на столицю загинули троє людей, за попередньою інформацією, працівники "Київводоканалу", повідомили в КМВА та Віталій Кличко. Постраждали, попередньо, близько 15 людей, медики надають їм допомогу на місці.
У Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у лікарню. За даними Терехова, постраждали четверо людей, вибито понад 50 вікон.
З ночі росіяни атакують Львівщину реактивними дронами. У Львові кілька разів працювала ППО, а близько 04:30 на місто летіла група реактивних безпілотників. Через атаку Польща підняла військову авіацію і підвищила готовність ППО.
Близько 06:55 у Львові пролунали вибухи під час комбінованої атаки. Про рух ракет на місто попередили Повітряні сили та міський голова Львова Андрій Садовий. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Вибухи пролунали також в Івано-Франківську. Після них у місті виникли проблеми з напругою в електромережі, тролейбуси на вулиці Мазепи курсують лише в автономному режимі, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він також попередив про затяжні тривоги протягом дня і порадив зарядити павербанки та запастися водою.
Масована атака сталася менш ніж за добу після попереднього удару по столиці. Удень 19 листопада окупанти вдарили по Києву дронами-камікадзе, після чого на Подолі спалахнули квартири. Внаслідок тієї атаки загинув 26-річний хлопець, ще четверо людей дістали поранення, а уламки дронів упали біля посольства Нідерландів і на території МЗС.
Попередні масовані удари Росія також спрямовувала передусім на енергетику. 15 листопада, за словами Зеленського, окупанти атакували енергооб'єкти п'яти областей.