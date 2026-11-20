Київ

Близько 01:20 та 02:00 росіяни двічі вдарили по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загорілися будівлі в Оболонському та Подільському районах, а в Голосіївському районі сталося влучання на території об'єкта інфраструктури.

Ще одне влучання, за словами Кличка, зафіксували на відкритій території біля одного з мостів.

Вранці атака на столицю продовжилася. Близько 06:22 Повітряні сили попередили про кілька балістичних ракет, які летіли на Київ з півночі.

Внаслідок ударів пошкоджено три мости через Дніпро: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і знову Південний. Рух між берегами ускладнено, тож Кличко закликав киян без потреби не виїжджати в місто на авто, а підприємства - перевести працівників на дистанційну роботу.

Оновлено 6:45

В Києві знову пролунали вибухи через атаку балістичними ракетами.

Оновлено 7:30

Внаслідок атаки на столицю загинули троє людей, за попередньою інформацією, працівники "Київводоканалу", повідомили в КМВА та Віталій Кличко. Постраждали, попередньо, близько 15 людей, медики надають їм допомогу на місці.

Харків: дрон влучив у лікарню

У Шевченківському районі Харкова російський дрон влучив у лікарню. За даними Терехова, постраждали четверо людей, вибито понад 50 вікон.

Львів

З ночі росіяни атакують Львівщину реактивними дронами. У Львові кілька разів працювала ППО, а близько 04:30 на місто летіла група реактивних безпілотників. Через атаку Польща підняла військову авіацію і підвищила готовність ППО.

Близько 06:55 у Львові пролунали вибухи під час комбінованої атаки. Про рух ракет на місто попередили Повітряні сили та міський голова Львова Андрій Садовий. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Івано-Франківськ

Вибухи пролунали також в Івано-Франківську. Після них у місті виникли проблеми з напругою в електромережі, тролейбуси на вулиці Мазепи курсують лише в автономному режимі, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він також попередив про затяжні тривоги протягом дня і порадив зарядити павербанки та запастися водою.