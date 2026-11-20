Киев

Около 01:20 и 02:00 россияне дважды ударили по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки загорелись здания в Оболонском и Подольском районах, а в Голосеевском районе произошло попадание на территории объекта инфраструктуры.

Еще одно попадание, по словам Кличко, зафиксировали на открытой территории возле одного из мостов.

Утром атака на столицу продолжилась. Около 06:22 Воздушные силы предупредили о нескольких баллистических ракетах, летевших на Киев с севера.

В результате ударов повреждены три моста через Днепр: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и снова Южный. Движение между берегами затруднено, поэтому Кличко призвал киевлян без необходимости не выезжать в город на авто, а предприятия - перевести работников на дистанционную работу.

Обновлено 6:45

В Киеве снова прозвучали взрывы после атаки баллистическими ракетами.

Харьков: дрон попал в больницу

В Шевченковском районе Харькова российский дрон попал в больницу. По данным Терехова, пострадали четыре человека, выбиты более 50 окон.

Львовщина: реактивные дроны

С ночи россияне атакуют Львовскую область реактивными дронами. Во Львове несколько раз работала ПВО, а около 4:30 на город летела группа реактивных беспилотников. Из-за атаки Польша подняла военную авиацию и повысила готовность ПВО.

Крылатые ракеты

Утром Воздушные силы фиксируют движение крылатых ракет из Херсона через Николаевщину и Кировоградщину в сторону юга Винницкой области. Также группы реактивных дронов двигаются из Житомирщины на север Хмельнитчины и из Одесщины Винницкой области.