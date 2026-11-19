Російські війська у четвер, 19 листопада, вдарили безпілотниками по Києву. Внаслідок удару у деяких районах столиці виникли пожежі, є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка і КМВА .

Екстрені служби столиці прямують на місця влучань.

"На Подолі на одній з локацій загоряння квартир у будинку. За іншою адресою - падіння БпЛА на відкритій території", - розповів Кличко.

Крім того, у Подільському районі, попередньо, падіння безпілотника на 4-поверхову будівлю.

Мер Києва додав, що в Оболонському районі на проїжджій частині дороги горять уламки російського безпілотника. Крім того, уламки дрона впали на дах 8-поверхового будинку у Шевченківському районі Києва.

У КМВА повідомили, що в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. Наразі інформація щодо пошкоджень та постраждалих внаслідок атаки уточнюється.

Кличко зазначив, що станом на зараз відомо про одну постраждалу жінку, вона була госпіталізована.

Оновлено о 16:31

Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до чотирьох - трьох поранених медики госпіталізували.

Оновлено о 16:43

За попередньою інформацією, в Подільському районі загинула одна людина.

Оновлено о 16:57

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що РФ весь день атакує Київ дронами, під ударами - житлові квартали столиці.

"Станом на зараз відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. За попередніми даними, на одній з локацій виявили тіло людини", - зазначив він.

Корецький підкреслив, що на місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби.

У КМВА уточнили, що внаслідок ворожого удару загинув 26-річний хлопець.