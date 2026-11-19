Російські окупанти у четвер, 19 листопада, вдарили по Києву дронами-камікадзе. Наслідки ворожої атаки фіксують у трьох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Києва.

"Пошкодження та руйнування зафіксовані у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці. Пошкоджено житловий будинок, офісне приміщення, медичний заклад і дев’ять припаркованих поблизу нього автомобілів", - йдеться у заяві.

Поліцейські розповіли, що внаслідок ворожого удару, на щастя, ніхто не постраждав.

"Правоохоронці продовжують працювати на місцях та документують наслідки воєнних злочинів армії РФ", - наголосили у поліції Києва.

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 19 листопада, вдарили по Ізюму Харківської області. Зруйновано під'їзд у багатоповерхівці, під завалами можуть бути люди.