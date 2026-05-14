Україна під масованим ударом дронів та ракет: що відомо про нічну атаку РФ

Російські окупанти в ніч на 14 травня масовано атакують Україну дронами та ракетами. У деяких містах вже було чути вибухи.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
Головне:
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни після 23:00 продовжували запускати по Україні нові групи ударних безпілотників. Зокрема, дрони фіксувалися у Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.
Приблизно після 23:00 моніторингові канали писали, що росіяни повторно підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Окрім того, у небі перебувають літаки Ту-160. Вже о 03:11 перші крилаті ракети залетіли через Чернігівську область.
Починаючи з 00:51 у Києві та низці областей оголосили тривогу, оскільки стало відомо про загрозу застосування балістики. Після цього було зафіксовано пуски ракет в напрямку Кременчука. Проте о 03:10 ракети вже летіли на Київ.
Паралельно з балістикою о 00:51 ворог підняв у небо щонайменше один літак МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Моніторингові канали писали про фіксацію пуску ракети, але офіційного підтвердження не було.
Також додамо, що починаючи з 01:16 ворог запустив по Україні крилаті ракети. У моніторингових пабліках були припущення, що це "Іскандер-К". Водночас за даними Повітряних сил ЗСУ, ракети фіксувалися на Полтавщині, в напрямку Києва і північніше Черкас.
Видання "Суспільне" інформувало, що у Черкасах приблизно о 00:49 пролунали вибухи. Моніторингові канали писали тоді про атаку дронів на місто, але ніяких деталей про наслідки поки немає.
Після того, як о 00:51 у багатьох областях України оголосили тривогу через балістику, Повітряні сили фіксували пуски ракет на Кременчук. Водночас місцеві пабліки писали, що в місті було чути вибухи. Окрім того, моніторингові канали писали, що ворог атакує місто ще й дронами.
До речі, коли стало відомо про фіксацію крилатої ракети на Полтавщині о 01:16, глава ОВА Віталій Дяківнич написав, що регіон під атакою. Проте ніяких деталей не розповів. Водночас "Суспільне" писало, що у Полтавському районі було чути вибухи.
Приблизно після 02:30 росіяни масовано почали атакувати дронми Київ. В столиці неодноразово було чути роботу ППО та періодичні вибухи. Проте після 03:10 ворог запустив на столицю балістику, через що пролунало багато серій вибухів. Наразі вже є перші деталі про наслідки атаки.
Нагадаємо, що росіяни розпочали масований комбінований удар по Україні ще вранці 13 травня. У ГУР попереджали, що вдень росіяни задіяли багато дронів, щоб перевантажити українську ППО та вразити цивільні об’єкти.
Після цього, як попередила розвідка, вони очікують застосування крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.
У ГУР попередили, що під удар можуть потрапити об'єкти енергетики, підприємства ВПК та будівлі органів державної влади у великих містах.
Також зауважимо, що з вчорашнього дня росіяни перейшли до тактики тривалого комбінованого удару.