Україна під масованим ударом дронів та ракет: що відомо про нічну атаку РФ

Головне:

ворог запускає по Україні цілі групи дронів, були фіксації пусків балістики та крилатих ракет;

ворог піднімав у небо МІГ-31К, Ту-160 та Ту-95МС;

під ударами опинилися щонайменше Черкаси, Кременчук та Київ.

Чим атакує Росія

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни після 23:00 продовжували запускати по Україні нові групи ударних безпілотників. Зокрема, дрони фіксувалися у Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Приблизно після 23:00 моніторингові канали писали, що росіяни повторно підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Окрім того, у небі перебувають літаки Ту-160. Вже о 03:11 перші крилаті ракети залетіли через Чернігівську область.

Починаючи з 00:51 у Києві та низці областей оголосили тривогу, оскільки стало відомо про загрозу застосування балістики. Після цього було зафіксовано пуски ракет в напрямку Кременчука. Проте о 03:10 ракети вже летіли на Київ.

Паралельно з балістикою о 00:51 ворог підняв у небо щонайменше один літак МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Моніторингові канали писали про фіксацію пуску ракети, але офіційного підтвердження не було.

Також додамо, що починаючи з 01:16 ворог запустив по Україні крилаті ракети. У моніторингових пабліках були припущення, що це "Іскандер-К". Водночас за даними Повітряних сил ЗСУ, ракети фіксувалися на Полтавщині, в напрямку Києва і північніше Черкас.

Які міста та регіони опинилися під атакою

Черкаси

Видання "Суспільне" інформувало, що у Черкасах приблизно о 00:49 пролунали вибухи. Моніторингові канали писали тоді про атаку дронів на місто, але ніяких деталей про наслідки поки немає.

Полтавська область

Після того, як о 00:51 у багатьох областях України оголосили тривогу через балістику, Повітряні сили фіксували пуски ракет на Кременчук. Водночас місцеві пабліки писали, що в місті було чути вибухи. Окрім того, моніторингові канали писали, що ворог атакує місто ще й дронами.

До речі, коли стало відомо про фіксацію крилатої ракети на Полтавщині о 01:16, глава ОВА Віталій Дяківнич написав, що регіон під атакою. Проте ніяких деталей не розповів. Водночас "Суспільне" писало, що у Полтавському районі було чути вибухи.

Київ

Приблизно після 02:30 росіяни масовано почали атакувати дронми Київ. В столиці неодноразово було чути роботу ППО та періодичні вибухи. Проте після 03:10 ворог запустив на столицю балістику, через що пролунало багато серій вибухів. Наразі вже є перші деталі про наслідки атаки.