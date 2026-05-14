Украина под массированным ударом дронов и ракет: что известно о ночной атаке РФ

Главное:

враг запускает по Украине целые группы дронов, были фиксации пусков баллистики и крылатых ракет;

враг поднимал в небо МИГ-31К, Ту-160 и Ту-95МС;

под ударами оказались как минимум Черкассы, Кременчуг и Киев.

Чем атакует Россия

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне после 23:00 продолжали запускать по Украине новые группы ударных беспилотников. В частности, дроны фиксировались в Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.

Примерно после 23:00 мониторинговые каналы писали, что россияне повторно подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Кроме того, в небе находятся самолеты Ту-160. Уже в 03:11 первые крылатые ракеты залетели через Черниговскую область.

Начиная с 00:51 в Киеве и ряде областей объявили тревогу, поскольку стало известно об угрозе применения баллистики. После этого были зафиксированы пуски ракет в направлении Кременчуга. Однако в 03:10 ракеты уже летели на Киев.

Параллельно с баллистикой в 00:51 враг поднял в небо по меньшей мере один самолет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Мониторинговые каналы писали о фиксации пуска ракеты, но официального подтверждения не было.

Также добавим, что начиная с 01:16 враг запустил по Украине крылатые ракеты. В мониторинговых пабликах были предположения, что это "Искандер-К". В то же время по данным Воздушных сил ВСУ, ракеты фиксировались на Полтавщине, в направлении Киева и севернее Черкасс.

Какие города и регионы оказались под атакой

Черкассы

Издание "Суспільне" информировало, что в Черкассах примерно в 00:49 прогремели взрывы. Мониторинговые каналы писали тогда об атаке дронов на город, но никаких деталей о последствиях пока нет.

Полтавская область

После того, как в 00:51 во многих областях Украины объявили тревогу из-за баллистики, Воздушные силы фиксировали пуски ракет на Кременчуг. В то же время местные паблики писали, что в городе были слышны взрывы. Кроме того, мониторинговые каналы писали, что враг атакует город еще и дронами.

Кстати, когда стало известно о фиксации крылатой ракеты на Полтавщине в 01:16, глава ОГА Виталий Дякивнич написал, что регион под атакой. Однако никаких деталей не рассказал. В то же время "Суспільне" писало, что в Полтавском районе были слышны взрывы.

Киев

Примерно после 02:30 россияне массированно начали атаковать дронами Киев. В столице неоднократно было слышно работу ПВО и периодические взрывы. Однако после 03:10 враг запустил на столицу баллистику, из-за чего прозвучало много серий взрывов. Сейчас уже есть первые детали о последствиях атаки.