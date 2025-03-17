Україна під атакою російських ударних дронів: де загроза ударів

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші безпілотники почали заходити до повітряного простору країни близько 19:00 з південного сходу. Згодом ворожі дрони з'явилися з напрямку сходу та північного сходу.
За даними військових, о 22:13 російські "Шахеди" рухалися:
Також о 22:36 Повітряні сили повідомили про наближення ворожих БпЛА в напрямку міст Дніпро, Харків, Полтава, Кременчука і Черкас.
Станом на 23:19 ворожі безпілотники рухалися:
Станом на 22:32 карта повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Російські загарбники продовжують обстрілювати прифронтові й тилові населені пункти України, руйнувати інфраструктуру, а також завдавати поранень і вбивати цивільних жителів.
Так, у понеділок, 17 березня, російські військові обстріляли будинок у місті Покровськ Донецької області. Постраждали троє дітей.
Минулої ночі Росія запустила в напрямку України понад 170 безпілотників.
Внаслідок атаки в Одеській області пошкоджено дитячий садок і будинки, а також поранено людину.
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