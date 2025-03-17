Україна під атакою російських ударних дронів: де загроза ударів

Перші безпілотники почали заходити до повітряного простору країни близько 19:00 з південного сходу. Згодом ворожі дрони з'явилися з напрямку сходу та північного сходу.

За даними військових, о 22:13 російські "Шахеди" рухалися:

на сході та на півночі Запорізької області, курс - північний/північно-західний;

на півночі та в центральній частині Дніпропетровської області, курс - західний/північно-західний;

на сході, на південному заході та в центральній частині Харківської області, курс - західний/південно-західний;

на межі Донецької та Харківської областей, курс - південно-західний;

на півдні, сході та заході Полтавської області, курс - західний/північно-західний;

у центральній частині Кіровоградської та Миколаївської областей, курс - західний/північно-західний;

на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;

на південному сході Сумської області, курс - південно-східний;

на півночі Черкаської області, курс - західний.

Також о 22:36 Повітряні сили повідомили про наближення ворожих БпЛА в напрямку міст Дніпро, Харків, Полтава, Кременчука і Черкас.

Станом на 23:19 ворожі безпілотники рухалися:

на півночі та в центральній частині Дніпропетровської області, курс - західний/північно-західний;

на сході та у центральній частині Харківської області, курс - східний/північно-східний;

на півдні та в центральній частині Полтавської області, курс - західний/північно-західний;

на сході Миколаївської області, курс - північно-західний;

на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний.

Станом на 22:32 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)