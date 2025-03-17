Росіяни вдарили по приватному будинку в Покровську: поранено трьох дітей
Російські війська у понеділок, 17 березня, вдарили по приватному будинку у Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждало троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"Росія поцілила в приватний будинок. Внаслідок удару поранень зазнали дві сестри - 8 і 15 років - та їхній 12-річний брат", - йдеться в повідомленні.
Хлопчика та старшу дівчинку санавіацією доправлять у Дніпро. Молодшу сестру госпіталізовано до лікарні в Добропіллі.
Встановлено, що у жовтні 2024 року дітей евакуювали з села Піщане Покровського району до їхньої бабусі у Полтавську область.
На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група та підрозділ "Білий Янгол".
"Ворог прицільно знищує цивільне населення. Поліцейські закликають батьків не наражати дітей на небезпеку та евакуюватися", - наголошують в Нацполіції.
Ситуація в районі Покровська
Нагадаємо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Через постійні обстріли місцева влада та поліція закликають жителів Покровська евакуюватися в безпечні регіони.
За інформацією начальника Покровської МВА Сергія Добряка, у місті досі перебувають трохи більше ніж 2,5 тисячі людей. Евакуаційні процеси посилилися.
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