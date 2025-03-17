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Росіяни вдарили по приватному будинку в Покровську: поранено трьох дітей

Покровськ, Донецька область, Понеділок 17 березня 2025 15:32
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Росіяни вдарили по приватному будинку в Покровську: поранено трьох дітей Фото: росіяни вдарили по приватному будинку в Покровську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у понеділок, 17 березня, вдарили по приватному будинку у Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждало троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Росія поцілила в приватний будинок. Внаслідок удару поранень зазнали дві сестри - 8 і 15 років - та їхній 12-річний брат", - йдеться в повідомленні.

Хлопчика та старшу дівчинку санавіацією доправлять у Дніпро. Молодшу сестру госпіталізовано до лікарні в Добропіллі.

Встановлено, що у жовтні 2024 року дітей евакуювали з села Піщане Покровського району до їхньої бабусі у Полтавську область.

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група та підрозділ "Білий Янгол".

"Ворог прицільно знищує цивільне населення. Поліцейські закликають батьків не наражати дітей на небезпеку та евакуюватися", - наголошують в Нацполіції.

Ситуація в районі Покровська

Нагадаємо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Через постійні обстріли місцева влада та поліція закликають жителів Покровська евакуюватися в безпечні регіони.

За інформацією начальника Покровської МВА Сергія Добряка, у місті досі перебувають трохи більше ніж 2,5 тисячі людей. Евакуаційні процеси посилилися.

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