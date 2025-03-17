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Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов

Иллюстративное фото: во многих областях объявлена тревога из-за атаки российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:00 с юго-востока. Впоследствии вражеские дроны появились с направления востока и северо-востока.

По данным военных, в 22:13 российские "Шахеды" двигались:

  • на востоке и на севере Запорожской области, курс - северный/северо-западный;
  • на севере и в центральной части Днепропетровской области, курс - западный/северо-западный;
  • на востоке, на юго-западе и в центральной части Харьковской области, курс - западный/юго-западный;
  • на границе Донецкой и Харьковской областей, курс - юго-западный;
  • на юге, востоке и западе Полтавской области, курс - западный/северо-западный;
  • в центральной части Кировоградской и Николаевской областей, курс - западный/северо-западный;
  • на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
  • на юго-востоке Сумской области, курс - юго-восточный;
  • на севере Черкасской области, курс - западный.

Также в 22:36 Воздушные силы сообщили о приближении вражеских БПЛА в направлении городов Днепр, Харьков, Полтава, Кременчуг и Черкасс.

По состоянию на 23:19 вражеские беспилотники двигались:

  • на севере и в центральной части Днепропетровской области, курс - западный/северо-западный;
  • на востоке и в центральной части Харьковской области, курс - восточный/северо-восточный;
  • на юге и в центральной части Полтавской области, курс - западный/северо-западный;
  • на востоке Николаевской области, курс - северо-западный;
  • на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный.

По состоянию на 23:58 российские ударные дроны двигались:

  • на востоке Днепропетровской области, курс - западный/северо-западный;
  • в центральной части Харьковской области, курс - юго-западный;
  • на юге и в центральной части Полтавской области, курс - западный/северо-западный;
  • на севере Николаевской области, курс - северо-западный;
  • на востоке и в центральной части Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
  • на востоке Черкасской области, курс - северо-западный;
  • на юге и в центральной части Кировоградской области, курс - северо-западный.

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают обстреливать прифронтовые и тыловые населенные пункты Украины, разрушать инфраструктуру, а также наносить ранения и убивать гражданских жителей.

Так, в понедельник, 17 марта, российские военные обстреляли дом в городе Покровск Донецкой области. Пострадали трое детей.

Прошлой ночью Россия запустила в направлении Украины более 170 беспилотников.

В результате атаки в Одесской области повреждены детский сад и дома, а также ранен человек.

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