Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают обстреливать прифронтовые и тыловые населенные пункты Украины, разрушать инфраструктуру, а также наносить ранения и убивать гражданских жителей.

Так, в понедельник, 17 марта, российские военные обстреляли дом в городе Покровск Донецкой области. Пострадали трое детей.

Прошлой ночью Россия запустила в направлении Украины более 170 беспилотников.

В результате атаки в Одесской области повреждены детский сад и дома, а также ранен человек.

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