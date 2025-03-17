Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов

Российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 00:10 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

По состоянию на 23:58 российские ударные дроны двигались:

По состоянию на 23:19 вражеские беспилотники двигались:

Также в 22:36 Воздушные силы сообщили о приближении вражеских БПЛА в направлении городов Днепр, Харьков, Полтава, Кременчуг и Черкасс.

По данным военных, в 22:13 российские "Шахеды" двигались:

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:00 с юго-востока. Впоследствии вражеские дроны появились с направления востока и северо-востока.

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают обстреливать прифронтовые и тыловые населенные пункты Украины, разрушать инфраструктуру, а также наносить ранения и убивать гражданских жителей.

Так, в понедельник, 17 марта, российские военные обстреляли дом в городе Покровск Донецкой области. Пострадали трое детей.

Прошлой ночью Россия запустила в направлении Украины более 170 беспилотников.

В результате атаки в Одесской области повреждены детский сад и дома, а также ранен человек.

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