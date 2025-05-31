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Україна під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Фото: росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші ударні дрони почали залітати у повітряний простір України після 23:00.

О 23:36 військові повідомили про рух нової групи ворожих БпЛА на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську область.

О 00:04 ворожі дрони рухалися:

  • на півночі Херсонської області, продовжує рух на північний-захід;
  • нова група у Херсонській області, курсом на Миколаївську область;
  • у Харківській області в західному напрямку.

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 00:50, у повітряному просторі України рухаються близько 50 ударних безпілотників.

Станом на 00:51 групи російських ударних безпілотників рухалися:

  • на півдні Кіровоградської області, курсом на захід;
  • на півночі Миколаївської області курсом на захід; на півдні - у північно-західному напрямку;
  • на півночі Донецької області у південному напрямку;
  • у Харківській області курсом на захід та південь.

Станом на 01:36 групи російських "Шахедів" рухалися:

  • на заході Кіровоградської області курсом на Вінницьку область;
  • у Миколаївській області, курсом на Одеську область;
  • на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс західний;
  • у Харківській області, курсом на захід;
  • у Черкаській області курсом на Вінницьку область.

О 01:41 військові повідомили про рух нової групи ударних БпЛА на межі Сумської та Харківської областей курсом на захід.

Станом на 02:04 карта повітряних тривог України виглядала так:

Російські повітряні атаки

В ніч на п'ятницю, 30 травня, російські загарбники атакували Україну десятками БпЛА і балістичними ракетами.

У Запоріжжі дрони пошкодили об'єкт інфраструктури, через що близько 13 тисяч жителів залишилися без електроенергії.

Вдень 30 травня росіяни вдарили ракетами по Харківській області. В одному з сіл пошкоджені будинки й автомобіль.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано близько 150 бойових зіткнень.

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Атака дронів