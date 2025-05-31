Україна під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Російські військові атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші ударні дрони почали залітати у повітряний простір України після 23:00.
О 23:36 військові повідомили про рух нової групи ворожих БпЛА на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську область.
О 00:04 ворожі дрони рухалися:
Моніторингові канали повідомляють, що станом на 00:50, у повітряному просторі України рухаються близько 50 ударних безпілотників.
Станом на 00:51 групи російських ударних безпілотників рухалися:
Станом на 01:36 групи російських "Шахедів" рухалися:
О 01:41 військові повідомили про рух нової групи ударних БпЛА на межі Сумської та Харківської областей курсом на захід.
Станом на 02:04 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на п'ятницю, 30 травня, російські загарбники атакували Україну десятками БпЛА і балістичними ракетами.
У Запоріжжі дрони пошкодили об'єкт інфраструктури, через що близько 13 тисяч жителів залишилися без електроенергії.
Вдень 30 травня росіяни вдарили ракетами по Харківській області. В одному з сіл пошкоджені будинки й автомобіль.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано близько 150 бойових зіткнень.
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