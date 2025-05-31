Україна під атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Російські повітряні атаки

В ніч на п'ятницю, 30 травня, російські загарбники атакували Україну десятками БпЛА і балістичними ракетами.

У Запоріжжі дрони пошкодили об'єкт інфраструктури, через що близько 13 тисяч жителів залишилися без електроенергії.

Вдень 30 травня росіяни вдарили ракетами по Харківській області. В одному з сіл пошкоджені будинки й автомобіль.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано близько 150 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.