Украина под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Российские воздушные атаки

В ночь на пятницу, 30 мая, российские захватчики атаковали Украину десятками БпЛА и баллистическими ракетами.

В Запорожье дроны повредили объект инфраструктуры, из-за чего около 13 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Днем 30 мая россияне ударили ракетами по Харьковской области. В одном из сел повреждены дома и автомобиль.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте было зафиксировано около 150 боевых столкновений.

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