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Украина под атакой российских "Шахедов": где риск ударов

Фото: россияне запустили по Украине дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Первые ударные дроны начали залетать в воздушное пространство Украины после 23:00.

В 23:36 военные сообщили о движении новой группы вражеских БпЛА на севере Херсонской области курсом на Николаевскую область.

В 00:04 вражеские дроны двигались:

  • на севере Херсонской области, продолжает движение на северо-запад;
  • новая группа в Херсонской области, курсом на Николаевскую область;
  • в Харьковской области в западном направлении.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 00:50, в воздушном пространстве Украины движутся около 50 ударных беспилотников.

По состоянию на 00:51 группы российских ударных беспилотников двигались:

  • на юге Кировоградской области, курсом на запад;
  • на севере Николаевской области курсом на запад; на юге - в северо-западном направлении;
  • на севере Донецкой области в южном направлении;
  • в Харьковской области курсом на запад и юг.

По состоянию на 00:52 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Российские воздушные атаки

В ночь на пятницу, 30 мая, российские захватчики атаковали Украину десятками БпЛА и баллистическими ракетами.

В Запорожье дроны повредили объект инфраструктуры, из-за чего около 13 тысяч жителей остались без электроэнергии.

Днем 30 мая россияне ударили ракетами по Харьковской области. В одном из сел повреждены дома и автомобиль.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте было зафиксировано около 150 боевых столкновений.

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Атака дронов