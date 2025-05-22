Украина под атакой российских "Шахедов": где тревоги и риск ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и звучат взрывы.

По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 01:19 мониторинговые паблики сообщили о движении 10-12 ударных дронов курсом на Павлоград и Павлоградский район.

В 00:29 военные сообщили о движении дронов:

Первые ударные БпЛА начали залетать в воздушное пространство страны около полуночи 22 мая через Сумскую область.

Воздушные удары России

Российские захватчики продолжают обстрелы прифронтовых и тыловых населенных пунктов Украины.

В ночь на среду, 21 мая, военные агрессора запустили более 70 ударных дронов "Шахед" с нескольких направлений. Главный удар пришелся на Харьковскую и Сумскую область.

В Сумах в результате атаки БпЛА в некоторых районах частично исчезла электроэнергия и вспыхнули пожары.

Днем 21 мая россияне ударили дроном по автомобилю "Укрпочты" в Запорожской области. Двое работников предприятия получили ранения.

Кроме того, террористы атаковали дроном поселок Белозерка в Херсонской области. Пострадали местные жители.

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