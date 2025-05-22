Украина под атакой российских "Шахедов": где тревоги и риск ударов
Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и звучат взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые ударные БпЛА начали залетать в воздушное пространство страны около полуночи 22 мая через Сумскую область.
В 00:29 военные сообщили о движении дронов:
- мимо Зиньков/Шишаки в направлении Полтавы;
- с юга курсом на Марганец;
- в Харьковской области.
В 01:00 российские беспилотники двигались:
- по границе Харьковской и Полтавской областей, мимо Чутово в сторону Днепропетровской области;
- в Полтавской области мимо Новых Санжар;
- в Харьковской области через Балаклею в направлении Барвенково;
- в Днепропетровской области курсом на Павлоград;
- в Донецкой области курсом на Краматорск.
В 01:19 мониторинговые паблики сообщили о движении 10-12 ударных дронов курсом на Павлоград и Павлоградский район.
По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары России
Российские захватчики продолжают обстрелы прифронтовых и тыловых населенных пунктов Украины.
В ночь на среду, 21 мая, военные агрессора запустили более 70 ударных дронов "Шахед" с нескольких направлений. Главный удар пришелся на Харьковскую и Сумскую область.
В Сумах в результате атаки БпЛА в некоторых районах частично исчезла электроэнергия и вспыхнули пожары.
Днем 21 мая россияне ударили дроном по автомобилю "Укрпочты" в Запорожской области. Двое работников предприятия получили ранения.
Кроме того, террористы атаковали дроном поселок Белозерка в Херсонской области. Пострадали местные жители.
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