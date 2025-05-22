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Украина под атакой российских "Шахедов": где тревоги и риск ударов

Четверг 22 мая 2025 01:13
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Украина под атакой российских "Шахедов": где тревоги и риск ударов Фото: российские ударные БпЛА снова атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и звучат взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые ударные БпЛА начали залетать в воздушное пространство страны около полуночи 22 мая через Сумскую область.

В 00:29 военные сообщили о движении дронов:

  • мимо Зиньков/Шишаки в направлении Полтавы;
  • с юга курсом на Марганец;
  • в Харьковской области.

В 01:00 российские беспилотники двигались:

  • по границе Харьковской и Полтавской областей, мимо Чутово в сторону Днепропетровской области;
  • в Полтавской области мимо Новых Санжар;
  • в Харьковской области через Балаклею в направлении Барвенково;
  • в Днепропетровской области курсом на Павлоград;
  • в Донецкой области курсом на Краматорск.

В 01:19 мониторинговые паблики сообщили о движении 10-12 ударных дронов курсом на Павлоград и Павлоградский район.

По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украина под атакой российских &quot;Шахедов&quot;: где тревоги и риск ударов

Воздушные удары России

Российские захватчики продолжают обстрелы прифронтовых и тыловых населенных пунктов Украины.

В ночь на среду, 21 мая, военные агрессора запустили более 70 ударных дронов "Шахед" с нескольких направлений. Главный удар пришелся на Харьковскую и Сумскую область.

В Сумах в результате атаки БпЛА в некоторых районах частично исчезла электроэнергия и вспыхнули пожары.

Днем 21 мая россияне ударили дроном по автомобилю "Укрпочты" в Запорожской области. Двое работников предприятия получили ранения.

Кроме того, террористы атаковали дроном поселок Белозерка в Херсонской области. Пострадали местные жители.

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